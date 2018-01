Plusieurs routes encore fermées dans l'est du Québec

Les conditions météorologiques difficiles dans l’est du Québec ont forcé le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer plusieurs routes. Plusieurs secteurs étaient toujours paralysés samedi matin.

Les déplacements au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord étaient particulièrement affectés par cette bombe météo vendredi.

«Ce sont des conditions extrêmes. Le vent et la visibilité nulle par endroits font en sortes qu’on est obligés de maintenir plusieurs routes fermées», a indiqué Denis Arsenault, porte-parole du MTQ, sur les ondes de LCN, vendredi.

La route 132 est à éviter : elle est fermée entre Rivière-du-Loup et Le Bic, en direction Ouest et Est, entre Le Bic et Matane mais aussi entre Matane et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeline, dans les deux directions.

Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la circulation est toujours compliquée, samedi, avec de nombreuses fermetures sur les routes 169 et 170.

Un centre d’hébergement d’urgence a même été ouvert dans ce secteur afin de permettre aux automobilistes de se réchauffer et de se ravitailler.

L’autoroute 20, entre Cacouna et Notre-Dame-des-Neiges, direction Ouest et Est, est fermée.

Même chose entre Rivière-du-Loup et Cacouna, direction Ouest et Est et entre Le Bic et Mont-Joli, dans les deux directions.

Les services de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout ont été suspendus jusqu'à samedi matin.

Le service par autocar est également affecté au Québec. Orléans Express a annoncé l’annulation de plusieurs départs prévus samedi matin. Plusieurs autres dépendent des conditions routières à venir et sont susceptibles d’être annulés.

À Montréal, aucun secteur ne semble problématique. Toutefois, les routes étant enneigées et extrêmement glissantes, les automobilistes doivent redoubler de vigilance.

Pour tous les détails, consultez le Québec 511.