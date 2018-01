Une chambre d’enfant criblée de balles

Une mère de Richmond, en Virginie, est reconnaissante que personne de sa famille n’ait été blessé après que des balles ont traversé son appartement, vendredi dernier.

Voyez ci-dessus le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN

«J’étais juste assise sur mon sofa, à regarder la télévision et j’ai entendu des coups de feu venant de l’arrière», raconte la mère, Marquita.

Plusieurs balles ont atterri à l’intérieur de sa résidence, tard vendredi soir.

«C’était horrible», se souvient-elle.

Marquita, qui a préféré ne pas dévoiler son nom de famille, a mentionné qu’une balle est entrée en brisant sa fenêtre arrière. Une autre aurait percé son canapé et son oreiller, juste à quelques centimètres de sa tête.

«J’étais assise sur mon sofa et si je n’avais pas bougé assez vite, cette balle m’aurait probablement atteinte. Et je suis enceinte!», s’exclame la mère de famille.

Enceinte de six mois, Marquita a raconté qu’elle a rampé jusqu’à la chambre de son fils et a commencé à frapper à sa porte.

«Seigneur, j’espère que mon fils n’a pas été touché», a-t-elle pensé.

Son fils a éventuellement ouvert la porte, et même si les deux sont en sécurité aujourd’hui, ils sont maintenant terrifiés, à l'idée qu'un tel incident pourrait se reproduire.

Marquita ajoute qu’elle est également reconnaissante que sa fille n’ait pas été à la maison ce soir-là, car sinon elle aurait probablement été tuée par une balle puisqu’il y en a une qui est passée à travers son matelas pour finir sa course dans une garde-robe.

Visiblement ébranlée par les évènements, elle a aussi indiqué que la peur de perdre ses enfants commençait à s’enfoncer dans sa tête.

«Je me sens blessée, confuse», résume Maquita.

La police de Richmond enquête activement sur cette affaire, mais cette mère de famille dit qu’elle ne se sent plus en sécurité dans sa propre maison et qu’elle a un message pour la personne qui a mis sa famille en danger.

«Pourquoi? À quoi pensiez-vous? Ça aurait pu être votre mère, votre sœur, votre frère, ça aurait pu être n’importe qui», a lancé Marquita en concluant l’entrevue accordée à CNN.

Marquita vit aux appartements Foxwood depuis neuf ans, mais la fusillade lui a donné envie de déménager.