7 artistes qui ont repris France Gall

France Gall laisse derrière elle une impressionnante discographie, qui aura marqué la francophonie. Différents artistes se seront risqués à reprendre certains de ses succès, de manière plus ou moins convaincante. À vous de juger...

Kate Ryan

La chanteuse belge Kate Ryan a carrément bâti sa carrière en dépoussiérant de vieilles chansons populaires françaises des années 80 pour en faire des tubes dance. De France Gall, elle aura repris Babacar et Évidemment, mais c’est surtout son interprétation de Ella, elle l’a qui aura marqué les esprits en 2008.

Les Baby Spice

On l’oublie souvent, mais le Québec a aussi eu ses Spices Girls: les Baby Spice! Vingt ans plus tard, c’est avec un sourire en coin, et même une certaine gêne, que l’on regarde leurs vidéoclips. Parmi eux, Poupée de cire, poupée de son et Sacré Charlemagne, deux succès de France Gall.

Meunier

Le rappeur québécois, Meunier, a aussi repris Sacré Charlemagne. Une version complètement psychédélique qui n’a absolument rien à voir avec l’originale. On aime ou on n’aime pas...

Laurence Jalbert

La Gaspésienne aura su s’approprier comme personne Évidemment, une chanson pourtant écrite sur mesure pour France Gall par son mari, Michel Berger. La ballade rend hommage au chanteur Daniel Balavoine, un ami du couple, décédé en 1986 dans un écrasement d’avion.

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

En 1980, France Gall et Elton John enregistre le succès Donner pour donner. Trente ans plus, c’est au tour du couple chéri des Québécois d’adapter la chanson d’amour.

Marieme

La chanteuse et animatrice, Marieme, a remis au goût du jour Laisse tomber les filles.

Michèle Richard

À l’époque où la musique québécoise n’était faite que d’adaptions de grands succès français ou américains, Michèle Richard a repris Ça va je t’aime, qui deviendra l’un des plus grands succès de la diva québécoise.