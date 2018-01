Du froid extrême... même dans leur appartement

Des locataires de logements dont les murs sont mal isolés sont exaspérés de devoir porter leur manteau d’hiver, même pour écouter la télévision, à cause du froid qui s’infiltre chez eux.

Depuis le début de l’hiver, Isaac Tinajero dit devoir s’emmitoufler dans sept couvertures pour pouvoir s’abandonner au sommeil sans grelotter. Et le jour, l’homme de 30 ans ne retire son manteau, ses bas de laine et ses pantoufles que pour se laver.

«Je suis toujours prêt pour sortir dehors!» lance-t-il à la blague.

Le thermomètre que M. Tinajero a installé dans son appartement de l’avenue Papineau, à Montréal, indiquait 13 degrés Celsius hier selon une photo prise par l’homme. Ce dernier s’apprêtait à aller passer la nuit au chaud chez un ami.

«J’ai dormi ailleurs toute la semaine dernière parce que j’avais froid, et en plus, les tuyaux avaient gelé», raconte-t-il.

Les plinthes électriques posées dans le quatre et demi seraient bien fonctionnelles, selon le locataire. Mais il dit que les murs et la porte laissent passer le vent, surtout depuis qu’une vague de froid extrême déferle sur le Québec.

«J’ai avisé le propriétaire il y a plusieurs semaines et il me dit toujours qu’il va faire de son mieux, mais il ne fait rien», dit-il.

Le proprio, Hersche Rubinfeild, a refusé de répondre aux questions du Journal avant d’avoir d’abord parlé à son avocat.

Parents inquiets

Yannick Brisebois vit une situation semblable à Longueuil, dans l’appartement où il vit avec sa conjointe et leurs deux garçons de 10 ans et 10 mois.

«Ça nous inquiète parce que notre bébé a la grippe depuis deux semaines, et ça ne semble pas guérir, dit-il. Il se réveille avec les mains et les pieds tout froids même si on l’habille chaudement.»

Le propriétaire de l’immeuble de la rue Laurier, Gilles Laferrière, explique qu’un tuyau du système de chauffage hydraulique a éclaté durant le temps des Fêtes.

«On est conscient que ça a causé des problèmes, mais on a travaillé d’arrache-pied pour régler ça», assure-t-il.

Pas nouveau

Mais selon M. Brisebois, la situation ne date pas du mois dernier. Lorsqu’il a emménagé en juin, il affirme que les anciens locataires avaient laissé plusieurs appareils de chauffage d’appoint.

La loi ne prévoit pas de degré minimal de température à l’intérieur d’un logement, selon Éducaloi. Toutefois, la Régie du logement «reconnaît que la température doit rester en haut d’un certain seuil (environ 21 degrés Celsius)».

Si un propriétaire ne remplit pas cette obligation, le locataire doit lui faire part de son mécontentement. Si rien n’est fait dans un délai raisonnable, une mise en demeure peut être envoyée, suivie d’une plainte à la Régie.