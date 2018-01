«La YWCA a été mon ancre»

Aux prises pendant 20 ans avec des problèmes de consommation et victime de violence, une jeune femme de Québec qui a repris du pouvoir sur sa vie doit une fière chandelle à la YWCA, qui a été «son ancre». Et c’est la maternité, ultimement, qui a été un tournant dans son cheminement.

«C’est grâce à ma fille que je ne suis pas allée en dedans. Une chance qu’elle était là», admet sans détour la femme de 34 ans de Québec, qui a accouché de sa petite Alexandra – maintenant âgée de deux ans –, alors qu’elle séjournait à la YWCA, une ressource bien connue de Québec qui offre des services d’hébergement aux femmes itinérantes.

Enceinte d’une deuxième petite fille attendue en mars prochain, Isabelle Soucy s’est tournée vers la «Y» à quelques reprises dans sa vie adulte. Elle reconnaît avoir un passé «très difficile».

D’abord victime d’intimidation à l’école, Isabelle a décroché en secondaire 2, à 16 ans, et a consommé pendant 20 ans. Elle explique avoir été victime de violence conjugale pendant sept ans.

Les relations malsaines, «je n’ai eu que ça», dit celle qui traîne un dossier criminel pour une condamnation notamment en matière de stupéfiants.

Une rechute, une leçon de vie

Alors que sa petite n’avait pas encore un an, Isabelle – qui vivait seule avec sa fille après avoir quitté la «Y» – a vécu une «rechute».

Un épisode psychotique après avoir été victime d’une séquestration et d’une tentative de meurtre, relate-t-elle.

Cette rechute, dit la jeune maman, a été «une leçon de vie», alors que la DPJ s’en est notamment mêlée. Elle a vécu trois mois séparée de sa fille, dont un passé au refuge d’urgence de la YWCA.

«C’est là que j’ai réalisé que plus jamais ma fille allait partir», affirme-t-elle, sur un ton déterminé.

Pour ses filles

«Je me suis donné comme but, pour mes enfants, qu’ils voient une mère sécure, sûre d’elle, et qu’ils ne manquent jamais de rien. [...] Je suis très fière d’où je suis rendue maintenant, mais je suis allée chercher de l’aide, parce que je le voulais.»

Et cette aide, c’est notamment la YWCA qui la lui a donnée.

«Les intervenantes étaient là quand j’avais besoin, de jour comme de nuit. J’ai appris à vivre seule grâce à la “Y”, mais ça n’a pas été facile. La “Y” m’a appris à grandir, à avoir mon estime et ma confiance», soutient la femme, consciente qu’elle a encore «du gros chemin à faire».

«J’ai accepté de vivre avec mon passé difficile, et aussi de me pardonner», mentionne celle qui aimerait éventuellement retourner aux études pour aider, à son tour, en devenant travailleuse de rue.