L’ultime combat de docteur du hockey

Après avoir corrigé le coup de patin de Peter Stastny, collaboré avec le hockey soviétique, analysé les Nordiques à la télé et enseigné à l’université durant plus de 40 ans, Gaston Marcotte travaille toujours sept jours sur sept pour mener, «avant de mourir», son ultime croisade afin de réformer le modèle québécois d’enseignement.

Figure marquante du hockey dans les années 70, Gaston Marcotte est l’un de ceux que l’on surnommait « les docteurs du hockey », qui y ont introduit l’aspect scientifique, tant sur le plan stratégique qu’à l’entraînement. Et si des termes comme «lancer frappé», «lancer du revers» et «arrêt brusque» font maintenant partie du langage courant du hockey, c’est grâce à lui, qui a été un des premiers à franciser les gestes techniques de ce sport.

Début 2018, le voilà encore à son bureau au 2e étage du PEPS, où il besogne tous les jours, même les weekends. «Non, jamais !», répond Gaston Marcotte, lorsque questionné à savoir s’il n’a jamais rêvé de profiter d’une vraie retraite. L’octogénaire est toujours professeur associé à l’Université Laval, et ce, en dépit de sa retraite officielle en 2004. «Il me reste beaucoup trop de choses à faire», assure-t-il.

Et pour cause. En 2001, il lance le Mouvement Humanisation, dont il est le président fondateur. Il se dédie par le fait même à son ultime combat : que la dignité humaine devienne le fondement du système d’éducation actuel, qui est présentement vicié, à son avis.

En somme, il juge que le système en place ne permet que de former de bons athlètes, de bons comptables, de bons avocats, de bons professionnels ; mais pas de meilleurs individus. Il croit que la planche de salut de l’enseignement est plutôt l’apprentissage de «valeurs humaines».

«Si on avait fait autant de progrès dans le développement humain que dans le sport, les humains auraient au minimum 50 % moins de problèmes qu’on a aujourd’hui.»

«Humaniser» l’humain

Éternel réformiste, Gaston Marcotte s’était montré très critique, au début des années 2000, pour dénoncer l’influence de la religion dans le milieu éducatif, qui est d’ailleurs toujours dans le viseur.

Si son approche du développement humain peut sembler utopique ou trop théorique pour certains, c’est tout le contraire, selon le principal intéressé.

«Du tout, du tout ! Il n’y a rien de plus pratique et de préventif que de permettre à un être humain de devenir plus humain», croit-il.

Gaston Marcotte n’entend pas s’en laisser imposer et compte lutter ferme pour que son idée fasse son bout de chemin au ministère de l’Éducation. «Vous embarquez et vous m’aidez, ou bien vous devenez un obstacle. Il n’y a pas de règle du jeu lorsque je défends quelque chose en lequel je crois», prévient celui qui compte publier un livre durant l’année.

Potentiel «gaspillé»

Gaston Marcotte illustre son propos à l’aide, notamment, des programmes sports-études, qui «gaspillent un potentiel incroyable» pour inculquer ces valeurs.

Père de nombreuses initiatives sportives amateurs au Québec, il suit depuis leurs balbutiements les sports-études, dont les premiers ont été lancés par ses élèves, soutient-il. «On a fait des progrès dans tous les sports, incluant le hockey. Mais on ne profite pas du potentiel éducatif incroyable des sports collectifs, comme le football et le hockey, où il y a du contact et beaucoup d’émotions», déplore celui qui a été le premier directeur du PEPS de l’Université Laval, en 1970.

Gaston Marcotte n’hésite pas à dresser un lien direct entre les sports d’équipe et la vie en société. «Il y a une occasion incroyable, non seulement pour apprendre à respecter l’adversaire, mais aussi son intégrité, tant physique qu’intellectuelle», conclut-il.