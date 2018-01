Mirabel: la famille du défunt dans l’incompréhension totale

La famille d’un jeune homme de 24 ans décédé des suites de l’explosion d’une maison à Mirabel vivait toujours dans l’incompréhension la plus totale au lendemain du drame.

«C’était un bon vivant, quelqu’un qui mordait dans la vie à pleines dents», a confié au bord des larmes la mère de Félix-André Tremblay, Christine Tremblay, samedi.

Son fils se trouvait dans une maison de Mirabel lorsque celle-ci a explosé vers 4 h du matin vendredi. Il est décédé vers 20 h le jour même, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dans l’unité des grands brûlés. Son corps était recouvert de brûlures à plus de 90 % et il se trouvait dans le coma au moment où sa famille a pu le voir une dernière fois.

Il devait revenir coucher

Un autre jeune homme et une autre femme se trouvaient également à l’intérieur de la maison et ont eux aussi été blessés. Le premier reposait toujours à l’unité des soins intensifs du CHUM, dans un état stable, et la seconde a reçu son congé de l’hôpital, a confirmé la police de Mirabel.

Plusieurs proches de Félix-André Tremblay racontent avoir été extrêmement surpris d’apprendre la nouvelle.

«Il devait revenir coucher à la maison. Encore samedi on avait fait des plans au souper et il riait. Il était proche de sa maman, il l’aimait beaucoup», a aussi raconté le beau-père du jeune homme, Ray Guerrero.

Ce dernier assure que le jeune homme résidait encore à la maison familiale où il venait coucher quatre à cinq soirs par semaine.

«Il n’avait pas d’appartement à Mirabel, ça c’est sûr», explique M. Guerrero.Mauvais endroit, mauvais moment

Plusieurs amis du jeune, visiblement émus, lui rendaient hommage sur le réseau social Facebook samedi.

La famille ne comprend toujours pas comment ce drame a pu se produire.

«Il était au mauvais endroit au mauvais moment», soupire le parrain du jeune homme, André Tremblay.

Les policiers poursuivent encore leur enquête pour déterminer la cause de l’explosion. La police de Mirabel privilégie la thèse d’une explosion liée à la production et à la transformation de drogue, selon TVA Nouvelles.

Pas d’informations

Le quotidien La Presse affirmait samedi matin que l’explosion était due à un procédé de transformation du cannabis pour en extraire de la résine à l’aide d’un solvant apparenté au naphta. Il s’agirait d’une méthode extrêmement dangereuse.

Une nouvelle qui surprend le parrain du jeune défunt qui assure n’avoir jamais eu vent de possibles activités illicites de son filleul. Le jeune homme qui travaillait comme livreur semblait avoir une vie tranquille, selon lui.

«On apprend tout ça en même temps que vous, dans les médias», déplore-t-il.

Il affirme avoir interrogé des policiers à son arrivée à l’hôpital pour y voir son filleul, mais que ceux-ci ne pouvaient rien lui dire puisqu’une enquête était toujours en cours.