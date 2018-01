Radiohead accuse Lana Del Rey d’avoir plagié la chanson «Creep»

Le groupe de rock britannique Radiohead a intenté une poursuite contre la chanteuse américaine Lana Del Rey, qu’il accuse d’avoir plagié le succès «Creep» avec sa chanson «Get Free».

C’est la chanteuse elle-même qui a confirmé l’information sur son compte Twitter, dimanche.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.