Des centaines de personnes en situation d’itinérance ont pris part, dimanche, à la 140e édition du traditionnel dîner des rois de l’Accueil Bonneau, à Montréal.

Comme chaque année, un repas chaud est servi aux convives.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, y a participé pour la première fois en compagnie de l’archevêque Christian Lépine.

Mme Plante a profité de l'occasion pour assurer que la Ville fait tout en son pouvoir pour venir en aide aux sans-abri alors que le froid perdure à Montréal. «On est heureux de dire que tout va bien jusqu'à présent pour tout le monde», a-t-elle affirmé.

«C’est vrai qu’il fait froid dehors, mais des fois, il fait froid dans le cœur des gens aussi par l’expérience de la solitude alors en venant ici les gens savent qu’ils ne sont pas seuls. C’est un moment précieux pour tous les itinérants qui sont ici», a souligné Mgr Lépine.

Le froid mordant des dernières semaines amène les refuges et organismes communautaires à se démener pour venir en aide aux moins nantis. «Normalement, les résidences se séparent ça en deux; celles qui reçoivent surtout la nuit et celles qui reçoivent pour les repas, mais sans héberger. [...] Compte tenu du froid, chaque résidence s'adapte pour donner le plus d'espace possible, afin qu'il y ait le moins de gens possible dans la rue», a expliqué Mgr Lépine.

Le président de la Société Saint-Vincent de Paul, Alain Besner, la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs au comité exécutif Rosannie Filato et le responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, étaient aussi présents lors du dîner.

Selon les plus récents chiffres, 3000 personnes vivent en situation d’itinérance à Montréal.