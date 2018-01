Triomphe pour la minisérie réalisée par Jean-Marc Vallée

La minisérie «Petits secrets, grands mensonges» («Big Little Lies») réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée a remporté dimanche le prix de la meilleure minisérie lors de la cérémonie des Golden Globes, à Los Angeles.

L’œuvre de Jean-Marc Vallée était en compétition face à «Fargo», «Feud: Bette and Joan», ainsi que «The Sinner» et «Top of the Lake: China Girl».

Sur les six nominations recoltées par la série diffusée sur HBO, elle a récolté dimanche les Golden Globe du meilleur acteur de soutien (Alexander Skarsgård), de la meilleure actrice (Nicole Kidman) ainsi que celle de meilleure actrice de soutien (Laura Dern), en plus de meilleure minisérie.

La première saison de ce drame met aussi en vedette Reese Whiterspoon.

Lors de la soirée des Emmy Awards tenue en septembre dernier, «Big Little Lies» a été primée de huit prix, dont ceux de la meilleure série et de la meilleure réalisation.

Créée en 1943, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) rassemble environ 80 journalistes étrangers travaillant à Hollywood et spécialisés dans les arts et spectacles.