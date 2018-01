Un bateau de croisière navigue au cœur de la bombe météorologique

Des passagers d’une croisière à bord du «Norwegian Breakaway» ont eu la peur de leur vie quand l’embarcation s’est aventurée dans l’œil de la bombe météorologique qui a frappé le nord-est des États-Unis au cours des derniers jours.

Plusieurs passagers à l’intérieur du bateau de croisière ont craint pour leur vie, selon des témoignages recueillis par CBS à leur arrivée à New York. La croisière avait amorcé son périple aux Bahamas et l’équipage a été surpris par des conditions météorologiques pires que prévu, selon un communiqué diffusé par la compagnie.

«Tôt le 4 janvier, le Norwegian Breakaway s’est heurté à des conditions météorologiques plus difficiles que prévu en raison de la tempête hivernale Grayson durant son retour à New York depuis les Bahamas. Les passagers et l’équipage sont en sécurité. Nous nous excusons à nos invités pour ces conditions et pour les désagréments qu’elles ont pu causer», peut-on lire.

À bord, les passagers ont assisté à des scènes à la fois spectaculaires et inquiétantes.

«Quand tu es dans un bateau au beau milieu de l’océan et que l’eau coule dans les escaliers, tu te dis que ça ne peut pas bien finir», a confié Karoline Ross au réseau CBS.

Des images publiées sur YouTube et Twitter montrent à quel point la tempête a durement frappé l’embarcation.