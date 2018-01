Un médecin chez vous

Comme dans le bon vieux temps, un médecin, en pratique privée, offre dorénavant ses services à domicile aux résidents de Québec et de Lévis.

«C’est difficile de sortir de chez soi quand on est barré du dos ou qu’il fait -30°C dehors. Et plutôt que d’attendre aux urgences, on attend chez soi», explique Pierre Renard qui lancera les activités de Docteur À Domicile Québec-Lévis, demain (www.docteuradomicile.net).

Le Dr Renard a commencé la pratique de la médecine dans sa France natale en 2000. Il travaillait pour SOS Médecins, qui se spécialise dans les visites à domicile. Établi au Québec depuis 2010, il pratiquait à Trois-Rivières depuis 2011 avant de décider de s’établir dans la région de Québec pour y démarrer son projet.

«Je n’arrive pas à comprendre qu’on puisse se faire livrer des médicaments ou une pizza, mais que le médecin ne vienne pas à la maison. C’est le minimum de service à rendre à la population. J’ai vu des gens qui n’ont pas le temps d’aller voir le médecin ou d’attendre aux urgences et dont la toux s’est aggravée à devenir une pneumonie», fait remarquer M. Renard qui a eu le temps de constater tout le retard que le Québec concède à la France en terme de services à domicile.

«Certaines personnes ne peuvent pas non plus s’absenter du travail. Ça ne prend qu’une pièce fermée pour consulter. Ça peut aussi se passer à l’hôtel», ajoute le médecin.

Coûts

Le Dr Renard évalue avoir besoin d’environ 15 patients par semaine pour que le projet soit viable. Il offrira des consultations du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h, mais aimerait bien attirer d’autres médecins pour opérer sept jours par semaine.

Les services sont offerts à tous, mais ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les tarifs pour une consultation commencent à 260 $.

«Les médecins qui font du service à domicile au Québec gagnent moins que ceux qui font du bureau. Ils voient moins de patients en raison du temps consacré aux déplacements et des cas qui sont parfois plus lourds», estime-t-il.

Il s’est même équipé d’un électrocardiogramme portable qu’il a acheté en France, le produit n’existant pas en Amérique-du-Nord.

Autre exemple

Au moins un autre médecin offre un service à domicile dans la région de Québec. Il s’agit de l’entreprise DomicileMed, dont les services sont couverts par la RAMQ. Cependant, elle ne s’adresse qu’aux personnes en perte d’autonomie et ne prend plus de nouveaux clients.