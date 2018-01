Une éclipse de super Lune bleue attendue à la fin du mois

Les habitants de la moitié du Canada auront la chance d'observer la conjugaison de trois phénomènes astronomiques bien particuliers à la fin du mois: une Super Lune, une Lune Bleue et une éclipse lunaire.

Le 31 janvier, les habitants de l'ouest de l'Amérique du Nord et des îles du Pacifique pourront observer l'éclipse totale lunaire, alors que la Terre s'interposera entre la Lune et le Soleil. À cette occasion, la Lune va prendre une teinte rouge cendrée, surnommée «Lune de sang», en raison de la lumière du Soleil qui traversera l'atmosphère terrestre avant d'atteindre le satellite, a expliqué la NASA dans un communiqué.

«L'éclipse du 31 janvier sera visible lors du lever de la Lune. Les gens habitant l'est des États-Unis [et du Canada], où l'éclipse sera partielle, vont devoir se lever tôt le matin pour la voir», a expliqué Noah Petro, un scientifique du Centre spatial Goddard de la NASA.

En parallèle, la Lune sera à son plus près de la Terre lors de l'éclipse. Lors d'une super Lune, notre satellite apparaît jusqu'à 14 % plus gros et 30 % plus lumineux que lorsqu'il se trouve au point le plus éloigné de son orbite autour de la Terre.

Enfin, la pleine Lune sera la seconde du mois, après celle du 1er janvier, ce qui lui vaut le surnom de «Lune bleue». Les Lunes bleues surviennent environ une fois aux deux ans et demi, a précisé la NASA.

La pleine Lune du 31 janvier sera donc une «super Lune de sang bleue», s'est amusée la NASA.