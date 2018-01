2017, l'année la plus coûteuse dans les annales des catastrophes naturelles

L'année 2017 a été la plus coûteuse dans les annales des catastrophes naturelles aux États-Unis avec une série d'ouragans et d'incendies destructeurs dont le coût est estimé à 306 milliards de dollars, selon un rapport de l'Agence océanique et atmosphérique (NOAA) publié lundi.

Seize de ces désastres ont provoqué des dégâts dépassant le milliard de dollars, du jamais vu, a précisé la NOAA, rappelant que la précédente année record remontait à 2005 avec 215 milliards de dollars de pertes ayant surtout résulté des ouragans Katrina, Wilma et Rita.