Ces 3 femmes n'ont pas porté de noir aux Golden Globes

La quasi-totalité du gratin hollywoodien s’est drapée de noir, dimanche soir, à l’occasion des Golden Globes, sauf trois femmes, qui ont choisi de rompre avec le code de couleur proposé par le projet «Time’s Up».

L’initiative «Time’s Up» avait invité samedi les acteurs et actrices d’Hollywood à se vêtir de noir sur le tapis rouge des Golden Globes afin de lutter contre le harcèlement sexuel, aussi bien à Hollywood que dans d’autres métiers partout aux États-Unis.

Trois femmes ont pourtant choisi d’arborer des vêtements colorés. Meher Tatna, la présidente de l’Association hollywoodienne de la presse étrangère (Hollywood Foreign Press Association), portait une robe traditionnelle indienne qu’elle a choisie avec sa mère, à laquelle elle a accroché l’épinglette «Time’s Up».

«Je suis solidaire du mouvement», a-t-elle souligné en entrevue, indiquant que la culture indienne appelle à des vêtements colorés lors de célébrations.

L’actrice Blanca Blanco portait pour sa part une robe rouge éclatant. «J’adore le rouge. La couleur de ma robe ne signifie pas que je suis contre le mouvement», a-t-elle déclaré à Refinery29.

Sur Twitter, elle en a rajouté en écrivant : «le problème est plus grand que la couleur de ma robe #TIMESUP»

Finalement, la mannequin allemande Barbara Meier portait une robe pâle et fleurie. Dans une publication Instagram, Meier explique sa décision :

«Nous avons combattu longtemps pour notre liberté de porter ce que nous désirons et de porter des vêtements sexy. Si nous changeons cela parce que certains hommes sont incapables de se contrôler, c’est à mon avis un pas en arrière. Nous ne devrions pas avoir à porter du noir pour être prise au sérieux. Les Américaines devraient être scintillantes, colorées et briller, comme c’est dans notre nature. À mon avis, c’est ce qui symbolise le mieux notre liberté et notre force. Mais pour être claire : plusieurs incidents terribles sont survenus et ne doivent plus jamais se reproduire.»

