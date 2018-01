Début des travaux de réaménagement de la rue Ste-Catherine

C’est ce matin qu’a été entamée la première phase des travaux visant à réaménager la rue Ste-Catherine Ouest, au centre-ville de Montréal.

Dans un premier temps, c’est le tronçon entre les rues Mansfield et de Bleury qui sera refait à neuf alors qu’on procédera entre autres au remplacement de l’aqueduc et à l’élargissement des trottoirs.

Les travaux, qui devraient durer deux ans, ne sont pas sans inquiéter les commerçants de la rue Ste-Catherine qui craignent de voir l’achalandage diminuer.

«Ça va nous affecter, c’est sûr et certain. C’est terrible», lance l’une d’elles.

La Ville explique qu’une rencontre avec les partenaires doit avoir lieu lundi prochain, mais se fait rassurante.

«On va vraiment coordonner ces travaux-là, on a appris des anciens chantiers. L’idée, c’est de refaire cette artère pour en faire une artère signature. La coordination va être très importante, on a un programme d’aide aux artères en chantier qui est en place», affirme le responsable du Développement économique et commercial au comité exécutif, Robert Beaudry.

Dans un deuxième temps, les mêmes travaux seront faits sur le tronçon entre Mansfield et Atwater.