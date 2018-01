Des sénateurs américains appuient le papier journal canadien

Huit sénateurs américains se sont portés à la défense du papier journal canadien en appuyant une campagne de sensibilisation vantant les mérites des journaux communautaires américains, et ce alors que le ministère du Commerce américain doit rendre sa décision, mardi, sur le fait d’imposer ou non des droits compensateurs sur le papier journal canadien.

Le producteur américain de papier journal Norpac de l’État de Washington a porté une plainte de commerce déloyal au mois d’août dernier au Département du commerce en disant que le bois broyé du Canada est subventionné et fait l’objet de soumission à un prix inférieur à la valeur marchande, a rapporté «The Globe and mail».

En septembre, une décision préliminaire de la Commission du commerce international des États-Unis indiquait que l’industrie du papier journal américain était brimée par les expéditions canadiennes.

Cette décision pourrait mettre en jeu 600 000 emplois selon Produits forestiers Résolu, une entreprise québécoise visée par la plainte.

La campagne de sensibilisation a été lancée par des éditeurs américains qui soutiennent que l’imposition de droits compensatoires sur le papier journal canadien pourrait mettre en péril les journaux américains surtout ceux des petites villes.

«La demande de papier de pâte mécanique non couché est en baisse constante aux États-Unis et au Canada, et non dans le commerce inéquitable, causant la tourmente concurrentielle et les pertes d'emplois dans les secteurs du papier journal et de l'impression commerciale», ont déclaré les huit sénateurs.