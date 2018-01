En attendant Oprah... les vedettes qui ont réussi en politique

Ronald Reagan était acteur à Hollywood, Arnold Schwarzenegger le Monsieur Muscle du cinéma, et Clint Eastwood le «Bon» du western «Le bon, la brute et le truand»... Ils ont été élus président, gouverneur et maire. Tour d'horizon des vedettes du divertissement qui ont eu une carrière politique aux États-Unis.

De quoi encourager la milliardaire et reine de la télévision Oprah Winfrey à se lancer pour la Maison-Blanche en 2020.

Les Américains ont découvert Ronald Reagan au grand écran, avant-guerre. L'un de ses rôles les plus fameux, en 1940, fut celui de «The Gipper», jeune vedette de football américain à la beauté insolente. Après une longue carrière cinématographique, pas toujours ponctuée de succès, il est élu gouverneur de Californie en 1966. Et après un échec aux primaires en 1976, il est élu 40e président des États-Unis en 1980, battant le sortant Jimmy Carter.

AFP

Avant d'être élu président en 2016, le promoteur immobilier Donald Trump s'était fait connaître dans les pages des tabloïdes puis par l'émission de télévision «The Apprentice», que le milliardaire a présentée de 2004 à 2015.

Des vedettes de feuilletons sont arrivées jusqu'au Congrès: Ben Jones, acteur dans la série des années 1980 «Shérif, fais-moi peur», ainsi que Fred Grandy, qui jouait l'employé Gopher à bord de «La croisière s'amuse».

Plus récemment, l'humoriste vedette de l'émission Saturday Night Live, Al Franken, dans les années 1980 s'est fait élire sénateur démocrate en 2010, mais il a démissionné en décembre après des accusations faites par des femmes.

Un élu républicain actuel de la Chambre des représentants, Sean Duffy, est quant à lui passé par l'émission de MTV «The Real World: Boston».

Sur un terrain défriché par Ronald Reagan, la Californie, Arnold Schwarzenegger le culturiste, héros des films Terminator, se lance en politique et devient gouverneur en 2003. Né en Autriche, il ne pourra cependant jamais se présenter à la présidentielle.

L'acteur Fred Thompson a joué dans le deuxième opus des films «Die Hard» et «À la poursuite d'Octobre rouge», entre autres... Puis il a passé près de dix ans comme sénateur républicain, avant de se présenter aux primaires présidentielles du parti républicain en 2008.

L'acteur Clint Eastwood, quant à lui, a eu une courte carrière d'élu: il fut le maire de la petite ville Carmel-by-the-Sea, en Californie, de 1986 à 1988.

AFP

L'une des personnalités les plus iconoclastes de la politique américaine fut Jesse Ventura, un ancien commando de marine devenu lutteur célèbre dans les années 1970 et 1980. En 1998, il n'est pas pris au sérieux quand il se présente à l'élection de gouverneur du Minnesota sur un programme populiste... Mais il l'emporte, devenant une sorte de précurseur de la future élection de Donald Trump.

Une autre professionnelle de la lutte s'est élevée jusqu'à la Maison-Blanche: Linda McMahon, ex-PDG de la fédération WWE, nommée par Donald Trump à la tête de l'administration des petites entreprises.