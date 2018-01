Après avoir récolté plus de 120 000 $ grâce à une campagne de sociofinancement, la famille de Sabryna Mongeon, qui a dû subir une quadruple amputation après avoir été impliquée dans un accident la nuit de Noël, dit être très reconnaissante envers le public.

«Encore en ce moment, on en parle et j’ai des frissons, raconte la sœur de la victime, Samantha, en entrevue avec Denis Lévesque. De voir que la société s’est mise ensemble pour nous venir en aide, c’est incroyable. Je suis tellement reconnaissante. Je ne me serais jamais attendue à ça au début.»

Elle dit avoir mis sur pied la campagne de sociofinancement sans avoir d’attente particulière.

«C’est sûr qu’au début, j’avais mis un plus petit objectif, c’était vraiment pour permettre à ma mère de se louer un appartement pour pouvoir rester à Montréal avec ma sœur car elle devra cesser de travailler temporairement, soutient-elle. Lorsque j’ai vu la générosité des gens, j’ai augmenté l’objectif pour aider Sabryna dans sa réadaptation.»

Samantha affirme que sa sœur aura notamment besoin d’une chaise roulante électronique, car «elle n’a plus de mains et qu’elle ne peut pas se pousser elle-même». Elle aura également besoin d’«un véhicule adapté pour lui permettre de se rendre à ses nombreux rendez-vous».

Sabryna, qui est a été plongée dans un coma artificiel pour subir de multiples interventions chirurgicales au cours des derniers jours, devrait sortir de son coma artificiel dès mardi.

«Pour l’instant, elle est en processus pour sortir du coma artificiel, explique Samantha Mongeon. Demain, je vais aller lui rendre visite puis je vais pouvoir voir comment est son état moral.»

Lorsqu’elle va reprendre conscience, la femme de 18 ans devra faire face à de nombreux défis.

«[Elle va devoir] accepter la situation à 100 % et comprendre ce qui va l’attendre dans l’avenir, indique sa soeur. Ça va être beaucoup, beaucoup de montagnes russes. Par contre, il y a une grande équipe en arrière d’elle qui est là pour l’aider. Toute notre famille est là pour l’aider et l’appuyer dans cette démarche.»

En plus des amputations, Sabryna pourrait aussi devoir subir d’autres interventions.

«Il y a aussi le défi de ses reins, souligne Samantha. À ce moment-ci, on n’est pas encore certain si elle va avoir besoin d’une transplantation de rein, car ses reins ont été très très affectés durant l’accident.»

Malgré tout, sa famille demeure optimiste.

«Sabryna, c’est une personne très très courageuse, dit sa soeur. C’est sûr qu’il va y avoir des hauts et des bas, mais Sabryna va toujours remonter la pente et je crois qu’elle va faire quelque chose de bien.»