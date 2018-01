La météo rend l’approvisionnement difficile sur la Côte-Nord

Les conditions de navigation difficiles et la présence de glace dans le golfe du Saint-Laurent entraînent encore cette année des retards dans l’itinéraire du «Bella Desgagnés», qui dessert des villages isolés de la région.

En raison des conditions climatiques, le navire ravitailleur a de la difficulté à accoster aux quais des villages de la Basse-Côte-Nord, au grand dam de ces communautés qui comptent sur ce service pour se déplacer et s’approvisionner en biens et en denrées.

Pour certains citoyens et commerçants, la seule solution possible pour éviter les problèmes d’approvisionnement est le prolongement de la route 138.

Camil Monger, propriétaire du magasin du Portage à Tête-à-la-Baleine, une des 10 communautés de la Basse-Côte-Nord non reliées par la route, déplore les nombreux retards du service maritime cette année.

En entrevue avec TVA Nouvelles, M. Monger explique qu’il lui est très difficile de gérer les produits frais qui restent trop longtemps en entrepôt ou en transit avant la vente à ses clients.

Le commerçant estime qu’il est grand temps que sa communauté soit reliée au réseau routier québécois. «Ça prend la route. On n’est plus dans les années 40. C’est relié partout dans le monde, et ici, on ne l’est pas. La Basse-Côte se vide à cause de ça. La population s’en va pour ça. Beaucoup de gens resteraient sur la Basse-Côte-Nord si on était relié», a-t-il plaidé.

Relais Nordik, l’opérateur du «Bella Desgagnés», fait face à un début d’hiver particulièrement difficile pour la navigation. La compagnie tente de minimiser les inconvénients des retards en raccourcissant l’itinéraire du navire.

«Pour eux, malheureusement, c’est dramatique parce que ces gens-là sont coincés dans leur village pendant plusieurs jours ou doivent prendre le transport aérien qui est beaucoup plus dispendieux que le "Bella Desgagnés". Nous en sommes conscients et on fait tous les efforts pour pallier à ça», a mentionné le président-directeur général de Relais Nordik, Francis Roy

Les 400 kilomètres de route qu’il reste à construire pour prolonger la route 138 vers l’est coûteraient environ 1 milliard et demi de dollars. Jusqu’ici, le gouvernement du Québec ne s’est engagé à construire que deux tronçons de quelques dizaines de kilomètres au cours des prochaines années.