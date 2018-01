La tempête a eu des répercussions chez Produits forestiers Résolu

La tempête hivernale de vendredi dernier a causé bien des maux de tête chez Produits forestier Résolu (PFR), qui a même dû se résoudre à arrêter une machine à papier à son usine d'Alma au cours de la fin de semaine.

L'importation de la matière première, l'expédition des produits finis et la production ont été paralysées en raison des fermetures de routes qui ont duré plus de 30 heures.

Au Lac-Saint-Jean, les automobilistes ont pu recommencer à circuler normalement au cours de la journée de samedi.

Cette situation, jumelée à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans l'industrie du camionnage, a eu des impacts majeurs, et ce, dans l'ensemble des usines appartenant à PFR.

«C'est particulier, la situation que nous vivons actuellement, et les prochains jours seront sur la corde raide», a indiqué Karl Blackburn, porte-parole pour Résolu.

À la papetière d'Alma par exemple, les routes impraticables ne permettaient pas aux lourds fardiers d'effectuer la livraison de copeaux permettant la fabrication de pâte à papier.

Le transport par voie ferroviaire a aussi été contraint de cesser, de sorte que l'expédition du papier a été interrompue. Les entrepôts se sont retrouvés remplis, forçant ainsi l'arrêt temporaire de la machine à papier numéro 9 pendant plus de 24 heures.

«Si, malheureusement, la matière n'arrive pas à prendre la route pour se rendre chez nos clients, cela a des incidences importantes sur les quantités d'inventaires dans nos entrepôts», a précisé M. Blackburn.

Pour PFR, il s'agit d'une situation qui sort de l'ordinaire. «Nous avons déjà eu des problèmes d'approvisionnement de wagons, mais la situation n'était pas de la même ampleur, a fait valoir Jean-Pierre Lebel, président du syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma, affilié à la CSN. C'est vraiment une conjoncture unique, particulière et qui, heureusement, ne survient pas souvent.»

Ces problèmes de production ont entraîné des pertes financières non négligeables pour la multinationale. Par contre, les travailleurs des différentes installations de Résolu n'ont pas été pénalisés.