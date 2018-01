La troisième opération de chargement de la neige lancée à Montréal

La Ville de Montréal amorcera sa troisième opération de chargement de la neige de l’hiver à partir de 19h, lundi.

Plus de 20 cm de neige sont tombés depuis la semaine dernière et 5 à 10 cm de plus sont prévus d’ici la fin de la journée de lundi.

La Ville souhaite commencer l’opération rapidement afin de dégager les puisards d’ici jeudi, en raison de la pluie annoncée cette journée-là. Plus de 2000 véhicules de déneigement seront mobilisés pour enlever la neige accumulée sur les rues et trottoirs montréalais.

«Nous déployons (actuellement) tous les efforts nécessaires pour maximiser la mobilité de tous les utilisateurs du réseau routier et dégager rapidement les accès prioritaires, tels que les hôpitaux, les accès aux réseaux de transport collectif et les grandes artères», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.