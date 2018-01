Les employés de CIBL se mobilisent pour sauver la station

Une fin de semaine après avoir appris qu’ils étaient mis à pied, les employés de la station radiophonique CIBL ont annoncé qu’ils se mobilisaient afin de sauver la station.

«Nous portons cette station à bout de bras et à salaire réduit depuis des lustres. Le nombre d’employés (es) a fondu de moitié en quelques années à peine, et il est devenu de plus en plus difficile d’honorer sa mission», peut-on lire dans le communiqué signé par 13 personnes.

Les employés licenciés rappellent que CIBL a permis de découvrir le talent de nombreuses personnalités publiques reconnues aujourd’hui en nommant entre autres Rock et Belles Oreilles, Marie-France Bazzo et Jean-René Dufort.

«CIBL n’est pas et ne sera jamais en compétition avec les grands médias montréalais, elle en est un complément essentiel.»

Les signataires ont assuré que leur démarche n’était pas pour préserver leur emploi individuel, mais bien pour sauvegarder une institution radiophonique qui permet aux artistes émergents d’avoir un tremplin.