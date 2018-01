Les forestières du Québec encore attaquées

L’industrie forestière québécoise pourrait être attaquée une fois de plus par les autorités américaines, qui devraient annoncer mardi si elles imposent une surtaxe au papier journal canadien, après avoir fait de même pour le bois d’œuvre et le papier surcalandré.

De nouvelles mesures protectionnistes pourraient être imposées aux forestières du Québec, cette fois pour le papier journal et le papier non couché, employé dans les livres et les encarts publicitaires. Une tuile de plus pour une industrie déjà malmenée par les changements technologiques et la guerre commerciale que lui livrent les États-Unis depuis de nombreuses années.

À l'origine du conflit: une plainte de la North Pacific Paper Company (NORPAC). La papetière estime que l’industrie canadienne vend ses produits à des prix trop faibles, et qu’elle est subventionnée par le gouvernement.

Ce point de vue est contredit par Ottawa et les sociétés forestières, comme Produits forestiers Résolu, qui craint une décision défavorable. «Deux de nos usines sont déjà affectées par des droits compensatoires pour le papier surcalandré, a expliqué Karl Blackburn, porte-parole de Résolu. Si le Département du commerce va de l’avant avec les papiers journal et non couché, ça affecterait également nos quatre autres usines [au Québec].»

Kruger et Tembec seraient également affectées par ces mesures. Kruger compte actuellement trois machines de papier journal en activité au Québec, soit deux machines à l’usine de Brompton, en Estrie, et une machine à son usine de Trois-Rivières.