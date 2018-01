L'incendie qui a coûté la vie à quatre enfants n'est pas de nature criminelle

L'incendie qui a causé la mort de quatre enfants dans la nuit de samedi à dimanche à Pubnico Head, dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse, n’est pas d'origine criminelle, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lundi.

Par conséquent, «l'enquête a été confiée au Service du médecin légiste de la Nouvelle-Écosse conformément à la Fatality Investigations Act de la Nouvelle-Écosse», a indiqué la GRC dans un communiqué.

«Il s'agit d'une terrible tragédie, et la GRC transmet ses plus sincères condoléances aux membres de la famille des victimes et à la collectivité de Yarmouth. Il n'y a pas de mots pour décrire cette perte», a ajouté la porte-parole Jennifer Clarke.

Dimanche, peu après minuit, un incendie ayant pris naissance dans une résidence de la petite communauté a fait quatre morts. Différents médias ont rapporté, en se basant sur des témoignages de membres de la communauté, que les victimes sont quatre jeunes enfants. Selon le «Chronicle Herald», le plus âgé d'entre eux n'avait que sept ans.

Par ailleurs, deux adultes, un homme et une femme, sont parvenus à échapper au brasier. L'homme se trouvait toujours à l'hôpital où il luttait pour sa vie, lundi, a rapporté le quotidien d'Halifax.