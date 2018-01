L’opposition à Montréal propose un Bureau indépendant du budget

À deux jours de la présentation du premier budget de l’administration de Valérie Plante, l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal propose la création d’un Bureau indépendant du budget.

Lundi matin, le chef de l’Opposition officielle, Lionel Perez, et son porte-parole en matière de finances, Alan DeSousa, ont expliqué vouloir mettre fin aux «guerres de chiffres où la nouvelle administration blâme l’ancienne pour ne pas avoir donné l’heure juste sur l’état des finances de la ville.»

Le Bureau indépendant du budget, dont la proposition sera soumise à un vote à la fin du mois de janvier, aurait pour mandat de fournir au conseil municipal et au conseil d’agglomération une analyse indépendante de la situation budgétaire de la Ville.

Ce Bureau indépendant du budget disposerait d’un budget annuel de 5M$ et nécessiterait l’embauche d’une trentaine de personnes, suggère le parti de M. Perez.

On retrouve ce genre d’organisme dans 26 pays, dont plusieurs grandes villes comme New York, San Diego, Chicago et Pittsburgh.