Mariah Carey achètera sa propre bague de fiançailles

Amoureuse du danseur Bryan Tanaka, Mariah Carey est prête à convoler une fois de plus en justes noces. Mais pas à n’importe quelle condition. Elle doit d’abord se procurer elle-même sa bague de fiançailles, rapporte Radar Online.

Selon le site web, la diva américaine a clairement fait part de ses intentions de mariage à son homme, de 13 ans son cadet, à New York la veille du jour de l’An. Et comme elle sait qu’il ne pourra lui acheter l’objet de convoitise, c’est elle qui s’acquittera de la tâche.

«Elle ne veut pas qu’il essaie de lui acheter une bague de fiançailles parce qu’elle sait qu’il n’aura pas les moyens de se procurer le genre de bague qu’elle mérite, alors elle l’achètera», a confié une source.

À 47 ans, Mariah Carey est en voie de se marier pour la troisième fois. Sa première union avec le producteur musical Tommy Mattola, durant les années 1990, a duré moins de cinq ans.

De son deuxième mariage de près de 10 ans avec Nick Cannon sont nés ses jumeaux Moroccan et Monroe.

Elle a plus tard été fiancée au milliardaire James Packer. Plus d’un an après leur séparation en mauvais termes, elle garde toutefois encore la dispendieuse bague qu’il lui a offerte.