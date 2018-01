On s’arrache la dépouille de Charles Manson en Californie

On redoute une bataille légale qui sort de l'ordinaire, en Californie.

Quatre personnes s'affrontent devant les tribunaux pour déterminer à qui sera remise la dépouille du célèbre tueur Charles Manson.

Les autorités carcérales sont les gardiens de la dépouille de Manson qui est mort en novembre dernier à l’âge de 83 ans.

Les autorités s’attendaient à ce que personne ne réclame la dépouille du tueur en série condamnée à la prison à vie en 1971 pour les meurtres de neuf personnes.

Charles Manson avait dirigé dans la fin des années 60 une secte responsable de meurtres sauvages dans les quartiers aisés de Los Angeles, dont celui de l'actrice Sharon Tate, épouse du cinéaste Roman Polanski, âgée de 26 ans et enceinte.

Voilà que quatre personnes dans différents États réclament les restes de Charles Manson. L’un prétend être son petit-fils, un autre dit être son fils et les autres se prétendent des amis du célèbre criminel.

Selon les analystes, l’une des raisons qui pourraient motiver cet intérêt pour le corps, c’est l’existence de sites internet qui vendent à prix forts des objets ayant appartenu à Charles Manson.

Par exemple, des poupées vaudou qui lui appartenaient sont offertes pour plus de 12 000$ et une ceinture se détaille presque 4000$. On demande même 100 000$ pour un ancien dentier du prisonnier.

Des avocats y voient un exemple de capitalisme morbide qui pousse des gens à demander la dépouille et les objets personnels de Manson.