Un couple de Québécois va se souvenir longtemps de sa première croisière dans les Caraïbes avec un couple d’amis.

Shanon Jacques et son conjoint faisaient partie des passagers du navire de croisière Norwegian Breakaway qui s’est retrouvé au coeur de la bombe météorologique la semaine dernière.

Mme Jacques s’est confiée lundi à Denis Lévesque.

La croisière avait amorcé son périple aux Bahamas et se rendait à New York.

«On était rendus sur leur île (les Bahamas) et deux heures après être débarqués, ils nous ont demandé d’évacuer. À partir de ce moment-là, toutes les journées ont été assez mouvementées jusqu’à ce qu’on soit sur terre», explique la Québécoise.

Les deux couples ont décidé de rester dans leur cabine le plus clair du temps compte tenu des vagues qui faisaient tanguer le navire.

«Je n’ai pas eu le mal de cœur du tout au départ, mais rendu à ces grosses vagues-là, j’ai eu beaucoup de nausées», raconte Shanon Jacques.

La voyageuse utilise l’image du bateau pirate pour illustrer les sensations vécues pendant la tempête.

«On était couchés et on glissait de notre lit. Parfois, ça donnait des coups quand on pognait une très très grande vague.»

Il y a eu des infiltrations d’eau dans le bateau, mais heureusement pas sur l’étage où se trouvaient les Québécois. Les membres d’équipage ont utilisé beaucoup de serviettes pour éponger l’eau. Des tapis imbibés ont même dû être retirés.

«Je n’ai jamais pensé que j’allais mourir personnellement. J’étais un peu perturbée par mon mal de mer par contre. Je ne pensais pas à autre chose», a confié Shanon en entrevue.

Chose certaine, les deux couples n’ont aucune intention de réserver leur place sur une autre croisière, du moins pas pour le moment.