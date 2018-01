Quatre escapades 100 % «hygge» au Québec

Le «hygge», ou l’art de vivre à la danoise, est un hymne d’amour à la saison froide, aux bienfaits du plein air hivernal et du bien-être de se retrouver dans un confortable logis. Voici quatre idées pour une fin de semaine sous le signe des plaisirs d’hiver.

1. Week-end bien-être et relaxation au Monastère des Augustines

S’il y a bien une leçon que les Scandinaves nous ont apprise, c’est l’importance de la santé, de la relaxation et du bien-être. Pour une introspection en profondeur, on peut envisager de passer deux jours au Monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec, dans le cadre d’un forfait week-end.

Au programme: séances de yoga, ateliers de méditation et relaxation. On mangera santé au restaurant avant une bonne nuit de sommeil dans l’une des chambres rénovées du Manoir, anciennes cellules des sœurs Augustines. Le lendemain, on pourra s’offrir un soin sans culpabiliser. Quarante-huit heures à ne penser qu’à soi, pour pouvoir commencer une nouvelle semaine tournée vers nos êtres les plus chers. (monastere.ca)

2. Virée sur la route du chocolat

Qu’on le consomme en plaquette, en fondue ou encore sous forme de chocolat chaud, le cacao est considéré scientifiquement comme un ingrédient du bonheur. Cette fin de semaine, partez sur les routes du Québec à la rencontre de ses producteurs gourmands.

Au départ de Montréal, prenez la direction de Brossard pour un premier arrêt au bar à chocolats de Geneviève Grandbois, artisane québécoise de renom, où l'on déguste ses pâtisseries et chocolats chauds (chocolatsgg.com).

Ensuite, faites route vers la Cabosse d'Or, près du mont Saint-Hilaire. Vous ferez la rencontre de Martine Crowin, l'une des toutes premières à avoir fait découvrir le chocolat belge au Québec, à savourer sous plus de 80 variétés sucrées (lacabossedor.com).

Enfin, si la crise de foie ne vous guette toujours pas, roulez jusqu'au musée du chocolat, dans le Vieux-Village de Bromont, pour découvrir l'histoire et la transformation de la fascinante fève de cacao (lemuseeduchocolatdelaconfiseriebromont.com).

3. Fin de semaine chalet en famille ou entre amis

Comment les Danois sont-ils devenus l’un des peuples les plus heureux au monde? En plaçant la famille et les amis au cœur de leurs priorités. On oublie donc les soucis du travail, l’hypothèque de la maison et la routine du quotidien pour partir une fin de semaine en chalet, loin de tout.

Parmi nos suggestions de destinations: Ô Chalet, hébergements de 5 à 14 personnes dans Lanaudière (ochalet.ca), la Villa Boréale, un chalet grand luxe à deux pas du Massif de Charlevoix (villaboreale.com), ou encore Esker Nature, de beaux logis de bois pour les grandes familles à Saint-Paul-de-Montmagny (eskernature.com).

Pas de programme fixe, hormis le fait de passer du temps de qualité tous ensemble devant la cheminée. Après une petite balade dans la neige autour du chalet, on se retrouve en cuisine pour concocter un bon souper et pour se remémorer le bon vieux temps.

4. Randonnée en patin en amoureux

Contrée nordique dotée d’une luminosité hivernale restreinte, semblable à celle du Québec, le Danemark est également un pays de plein air. Ses habitants aiment passer de longues heures à se dépenser dehors, en ski de fond, en raquette ou en patin, avant de rentrer au chaud chez soi.

Faites de même en compagnie de votre bien-aimé(e) en chaussant vos patins pour une randonnée main dans la main. Plusieurs sentiers glacés rendent l’expérience féérique comme celui du Domaine de la Forêt Perdue en Mauricie (domaineenchanteur.com), la patinoire en forêt Au coeur du lac des Loups en Outaouais (patinageenforet.com) ou encore la rivière glacée de l’Assomption, près de Joliette (festiglace.ca).