Samsung dévoile un nouvel écran de 146 pouces!

La compagnie Samsung a présenté lundi au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas un téléviseur géant de 146 pouces qu’elle compte mettre sur le marché dès cette année.

Avec sa nouvelle proposition, Samsung redéfinit l’expression cinéma maison en déménageant littéralement l'écran de la salle au salon. Le constructeur sud-coréen deviendra le premier à utiliser la technologie microLED, qui permet de réduire le nombre de couches nécessaires pour le fonctionnement de l’écran. Samsung n’a pas dévoilé à quel prix se détaillerait son nouveau produit, mais a assuré qu’il serait disponible au cours de la prochaine année.

La technologie se distingue des autres puisque chaque microLED possède son propre microprocesseur lui permettant de contrôler son niveau de lumière émis. Elle permet également d’éliminer le besoin de filtres de couleur et de cristaux liquides, ce qui contribue à rendre la retransmission des images plus fines et plus claires.

Samsung

Les microLED sont plus petits que les LED, utilisés dans la majorité des écrans conventionnels. Dans le cas de l’écran de 146 pouces, surnommé «The Wall» (Le Mur), Samsung dispose ses carreaux microLED de façon à ce qu’ils ne soient pas distinguables les uns des autres.

Samsung indique également que les écrans microLED sont écoénergétiques puisqu’ils limitent la consommation d’électricité grâce à leur efficacité lumineuse et leur durabilité.