Toyota veut révolutionner le monde de la livraison

Toyota a annoncé lundi, en marge du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qu’elle travaille sur un concept de voiture automatisée qui pourrait notamment servir à la livraison pour les détaillants.

Plusieurs compagnies ont annoncé qu’elles collaboreront au développement du véhicule, incluant Mazda, Uber, Amazon et Pizza Hut.

Le véhicule en question, baptisé e-Palette, sera électrique et autonome. Le constructeur automobile compte développer une série de logiciels pour permettre aux acheteurs d’adapter la voiture à l’utilisation qu’ils souhaitent en faire. Le véhicule mesurera entre quatre et sept mètres de long et pourra être complètement reconfiguré en 24 heures.

Toyota a déjà investi un milliard$ dans ce projet, qu’elle aimerait voir en phase de test d’ici quelques années. L’entreprise japonaise a cependant de la concurrence, puisque Ford a aussi annoncé l’an dernier travailler sur un véhicule autonome, en partenariat avec la chaîne américaine Domino’s Pizza.