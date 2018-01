Un comité de relance et des employés inquiets chez CIBL

Les employés licenciés de la radio communautaire CIBL se disent inquiets à la suite d'une rencontre avec le conseil d’administration qui n’a pu leur donner de solutions tangibles pour redresser la situation périlleuse de l’organisme.

«Il n’y a rien de concret qui a été avancé, a résumé Julien Poirier-Malo, l’animateur de l’émission "La Matinale" et porte-parole des 13 employés congédiés de la station communautaire montréalaise fondée en 1980. On n’est pas rassuré par la situation.»

Le conseil d'administration a rencontré les employés lundi en fin d’après-midi. Ceux-ci ont ensuite tenu une réunion à leur tour pour discuter de la situation. Après cette rencontre, le conseil d'administration s'est réuni en soirée pour tenter de trouver des solutions à la crise que traverse l'organisme.

«Un comité de relance sera mis en place dans les plus brefs délais», a indiqué l'un des membres du CA au «24 Heures», alors que la réunion se poursuivait. La rencontre n'était toujours pas terminée au moment de rédiger ces lignes.

Pour sa part, M. Poirier-Malo a souligné que les employés vont continuer de se mobiliser et qu’il espère voir les choses évoluer d’ici leur prochaine assemblée générale censée se tenir d’ici la fin février. «Au-delà de nos emplois, ce qu’on veut, c’est vraiment que CIBL puisse survivre», a expliqué M. Poirier-Malo.

En situation «critique»

«CIBL se retrouve aujourd’hui dans une situation financière critique, mais on ne ferme pas, on n’est pas mort», a insisté Thierry Holdrinet, le président du CA de la station qui diffuse toujours de la musique au 101,5 FM.

Tout en refusant de blâmer l’ancienne administration, le président en poste depuis février dernier admet que l’acquisition de bureaux au Quartier des Spectacles de Montréal en 2011 est l’un des facteurs ayant contribué aux problèmes financiers. «C’est vrai que la présence au 2-22 coûte extrêmement cher [et] pèse lourd», a-t-il expliqué en citant aussi la baisse des revenus publicitaires pour justifier les problèmes financiers de la station.

CIBL s’est départi de près 50% de son espace propriétaire au centre-ville et en loue maintenant une autre partie, ce qui a permis à l’organisme de payer la majorité de ses dettes selon M. Holdrinet.

Le futur de la station et de ses employés dépendra des mesures qui seront prises par le comité de relance. «CIBL va recommencer à opérer avec des employés et un plan vraiment de relance quand on aura un financement stable, solide et à long terme, a résumé M. Holdrinet. On ne veut pas relancer en remettant une autre équipe dans une situation extrêmement instable et intenable.»

Quelques anciens de CIBL

- Jean-René Dufort

- Marie-France Bazzo

- Rock et Belles Oreilles

- Catherine Pogonat

- Bruno Blanchet

- Line Beauchamp

- Marc-André Lussier

- Mononc’ Serge

- Monique Giroux

- Catherine Ethier