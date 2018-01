Une famille qui vit dans un logement insalubre réclame de l'aide

Avec le temps froid des derniers jours, une jeune famille de Saint-Épiphane vit un véritable cauchemar. Leur logement est considéré insalubre et le système de chauffage non sécuritaire. La pauvreté extrême dans laquelle ils sont plongés est devenue insoutenable.

Dans cette maison, plusieurs fenêtres sont placardées. Et, il fait très froid. «Je trouve ça inconcevable de voir ça. Je ne sais pas comment appeler ça, de la neige de la glace n’importe quoi», a déploré la mère de Jason Bélanger, Patricia Duguay.

«On n’a pas eu le choix de mettre une guenille. Ce n’était plus vivable. Je chauffais le poêle pour essayer de monter ça. Mais en plus, je n’avais plus de bois. On a gelé un bout », a ajouté Jason Bélanger.

D’autant plus que le système de chauffage au bois serait dangereux. «C’est une vieille cheminée. Le feu a pris entre le tuyau de ma cheminée et ma cheminée. Le feu sortait de là, j’ai eu peur», a-t-il raconté.

C’est une succession d’événements qui a poussé le couple vers des difficultés financières. L’homme n’a pas réussi à se trouver un emploi, malgré ses multiples tentatives.

Un cri du coeur

Le jeune couple et leur garçon de 4 ans n’ont que 575$ par mois pour subvenir à leurs besoins. Choquée et bouleversée, la mère de Jason a lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux. «Je dois déplacer la petite famille dans un HLM le plus rapidement possible », a déclaré Patricia Duguay.

Une campagne de financement a été lancée sur le Web. Les fonds amassés serviront à payer le déménagement et à acheter des meubles. La situation est devenue insupportable pour le père de famille... qui a du mal à mettre du pain sur la table. «Qu’il n’y a plus de lait dans le frigidaire. Papa n’a plus d’argent. Il faut boire de l’eau. Ce n’est pas de même que ça marche. Je suis rendu à la limite. Je prends la chance qu’on me tend», a témoigné Jason Bélanger. La famille espère sortir de cette maison le plus rapidement possible.