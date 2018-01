La Ville de Montréal s'attaque à l'insalubrité des logements

La Ville de Montréal doublera la taille de son équipe d’inspecteurs pour combattre l’insalubrité dans les logements.

L’équipe passera de 13 à 30 personnes, a confirmé lundi la responsable de l’habitation au comité exécutif, Magda Popeanu.

«C’est ce qu’on appelle un “task force”, une équipe-choc qui va intervenir dans les immeubles dont l’indicateur d’insalubrité est élevé. Nous allons aussi investir un million de dollars dans le budget qui sera présenté mercredi. La Ville se donne comme objectif d’établir un indicateur d’insalubrité dans le but d’intervenir en amont avant que les problèmes d’insalubrité deviennent graves.»

Cette annonce est bien accueillie par le Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

«C’est un premier pas dans la bonne direction, mais pour nous c’est nettement insuffisant. Ça devrait être jumelé à l’application rigoureuse du règlement sur l’insalubrité à Montréal. On estime qu’il faut donner plus d’amendes et les forcer à faire plus de travaux pour améliorer le sort des locataires», indique son porte-parole Maxime Roy-Allard.

Il soutient que les amendes sont déjà assez salées, mais que les contrevenants n’en reçoivent pas assez.

«Lorsque les propriétaires ne réagissent pas, faisons les travaux à leur place et ensuite, on leur refile la facture. La Ville de Montréal a les pouvoirs nécessaires pour agir contre l’insalubrité, mais au cours des dernières années, elle n’a juste pas utilisé ses pouvoirs suffisamment», ajoute-t-il.

Selon le RCLAQ, les dernières données en matière d’insalubrité fournies par la Direction de la santé publique indiquent qu’un ménage sur trois vit avec au moins un problème d’insalubrité sur l'île.