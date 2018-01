13 ans de prison pour avoir tué son ami à la roulette russe

Un homme qui a tiré au visage d’un ami, le tuant sur le coup, alors qu’ils jouaient à la roulette russe à Montréal en 2011, a été condamné à 13 ans de prison, mardi au palais de justice de Montréal.

Toru Syed, 30 ans, avait d’abord été accusé de meurtre au premier degré en 2011. Il a toutefois plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire, en 2016, suggestion commune de la défense et de la Couronne.

Il lui reste donc 3 ans et 3 mois et demi à purger, compte tenu de la détention préventive comptabilisée en «temps et demi». Il sera transféré dans un pénitencier fédéral sous peu.

La victime, Rakib Ullah Mohammed, avait 20 ans le 15 août 2011, lorsqu’il a été tué par son comparse de 24 ans. Syed a rempli le canon d’une arme à feu avec quelques balles, a placé le canon sur sa tempe, mais aucune balle n’est sortie. Il a ensuite pointé l’arme sur son ami, a tiré sur la gâchette et l’a tué.

Le soir du meurtre, ils avaient tous deux consommé drogues et alcool dans l’appartement de Syed, dans le quartier Côte-des-Neiges.

Les deux se prêtaient au trafic de marijuana.

De bonnes quantités de marijuana avaient été retrouvées dans l’appartement de Syed, ainsi que 5 armes à feu.

«L’accusé est pleinement responsable de ses gestes, personne ne l’a forcé à consommer des drogues, ou à avoir en sa possession des armes à feu à usage restreint ou prohibées», a indiqué la juge Julie Riendeau, lors du prononcé de la sentence.