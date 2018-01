Alcool et rénovation aux frais des contribuables?

La directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, s’est fait rembourser des dépenses d’alcool, montre son contrat d'embauche et ses comptes de dépenses obtenus par TVA Nouvelles grâce à la loi d’accès à l’information.

À au moins deux reprises, en novembre et en décembre 2016, Mme Cyr s'est fait rembourser des dépenses d'alcool par la commission scolaire.

Ces dépenses, incluses sur des factures de restaurant, ont été engendrées sous le règne de l'ancien président Antonin Simard. La politique entourant la consommation d'alcool a été revue depuis.

La présidente actuelle de la commission scolaire, Liz S. Gagné, a lancé un rappel à l'ordre. Pour elle, l'alcool n'est pas une dépense qui est acceptable.

«C'est zéro alcool. La politique est très claire là-dessus. [...] On va donner une directive d'être plus vigilant à ceux qui signent et approuvent les comptes de dépenses. On va dire "quand il y a de l'alcool, c'est non". La personne devra débourser de ses propres moyens», a affirmé Mme S. Gagné.

Des rénovations aux frais des contribuables?

Les comptes de dépenses obtenus par TVA Nouvelles démontrent aussi que la directrice générale Chantale Cyr s'est fait rembourser ses frais de déménagement, lors de son embauche en juillet 2016.

La facture s'est élevée à 7 291$. Son contrat d'embauche lui permettait de réclamer jusqu'à 10 000 $.

Le montant comprend les frais d'essence, de repas et le déménagement de ses meubles. Étonnamment, même les matériaux (peinture, pinceaux, rouleaux, etc.) pour repeindre sa nouvelle maison lui ont été remboursés.

«Tout dépendant des organisations, il y en a qui paient (les frais de déménagement), il y en a d'autres qui ne paient pas. Ce qui n'est pas normal, on va se le dire, c'est de payer la peinture. Ça, ça m'apparait un surplus où on aurait dû être plus vigilant», a soutenu Mme S. Gagné.

Chantale Cyr gagne un salaire de plus de 153 000$ par année. Son contrat est d'une durée indéterminée.

Mme Cyr est en congé maladie depuis le début du mois de novembre. Son congé a été prolongé au moins jusqu'en février.