Cartes-cadeaux de Loblaw: plus promotionnel que légal

Alors que Loblaw a officiellement lancé, hier, son programme de cartes-cadeaux en lien avec sa participation au cartel du pain tranché, un avocat responsable de l’action collective intentée dans cette affaire estime qu’il s’agit davantage d’une promotion que d’une compensation.

«Loblaw dit: Donnez-nous votre nom, votre date de naissance, votre courriel, votre adresse et venez dépenser 25$ chez nous. Ça montre un peu l’élément promotionnel et non pas légal de tout ça. C’est pour ça qu’on se questionne et qu’on trouve ça scandaleux», a expliqué en entrevue à Mario Dumont Me Joey Zukran.

«Ce n’est pas un tribunal, ce n’est pas un juge, ce n’est pas le Bureau de la concurrence... C’est un programme volontaire, une initiative unilatérale et ça vaut ce que ça vaut. Aucun juge n’a entériné ça», ajoute l’avocat.

Me Zukran estime qu’en offrant un «rabais» plutôt qu’une compensation, Loblaw tirera profit de cette opération plutôt que d’être «punie pour son comportement illégal et fautif».

«Ce que Loblaw tente de faire c’est de dire: Oui, pendant 15 ans on a surchargé le pain, on s’excuse et on vous donne un rabais. C’est un rabais sur votre prochain achat parce qu’on sait que tout le monde va dépenser plus que 25$.»

Selon l’avocat, si l’action collective est autorisée et qu’elle mène à un dédommagement pour les consommateurs, la compensation pourrait être dans les trois chiffres.

«On peut prendre l’exemple du Maclean’s Magazine qui a calculé l’indemnité totale qui peut être due. En utilisant des chiffres très conservateurs, ils ont estimé qu’une famille qui achète deux paquets de pain par semaine aurait souffert des préjudices d’au moins 400$.»

Si vous êtes admissible à la carte-cadeau Loblaw de 25$, visitez le site Programme de carte Loblaw.

Pour vous enregistrer à l'action collective intentée dans l'affaire du cartel du pain, visitez le site de LPC Avocats.