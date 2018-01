D'autres fleurs pour Jean-Marc Vallée

Ce n’est pas par manque de volonté ou d’effort que Jean-Marc Vallée ne sera pas de retour derrière la caméra pour la suite de «Big Little Lies» («Petits secrets, grands mensonges»).

En point de presse au gala des Golden Globes dimanche soir, Reese Witherspoon a expliqué que Vallée était tout simplement trop occupé pour réaliser les nouveaux épisodes du populaire drame de HBO.

«Nous avons essayé de trouver un accommodement, mais nous voulions mettre la deuxième saison en marche le plus tôt possible parce que je crois que c’est ce que le public veut», a déclaré la comédienne et productrice.

Reconnaissance

«Big Little Lies» a raflé quatre prix aux 75es Golden Globes, plus que toute autre série en nomination. Après la cérémonie, les compliments pour Vallée se sont poursuivis.

«Nous sommes tellement reconnaissantes envers Jean-Marc Vallée, a déclaré Reese Witherspoon aux journalistes en coulisses. Sa vision des personnages, la façon dont il nous a dirigées... Il y a mis tout son talent artistique, son cœur et son âme. Ses goûts musicaux teintent toute la série.»

Ce triomphe a aussi valu au réalisateur québécois des félicitations publiques de l’Académie canadienne du cinéma au Québec au lendemain du gala.

Sharp Objects cet été

Jean-Marc Vallée peaufine une autre série pour HBO, «Sharp Objects», avec Amy Adams. Cette adaptation en huit épisodes du livre de Gillian Flynn («Les apparences») doit entrer en ondes cet été.

Vallée continuera d’apparaître au générique de «Big Little Lies», mais à titre de producteur exécutif.