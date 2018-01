Débordement aux urgences: la grippe n’est pas le principal problème, croit Barrette

Les débordements dans la plupart des urgences aux Québec s’expliquent par «une conjugaison de facteurs», estime le ministre Gaétan Barrette, qui ne croit pas qu’une solution unique puisse pallier le problème.

«Oui la grippe, mais la grippe n’est pas le principal problème, c’est aussi la gastro», a notamment expliqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans une entrevue à LCN, mardi.

«Le pic de grippe va arriver quelque part en janvier, début février», a-t-il ajouté.

La période des Fêtes, durant laquelle les gens se rencontrent et s’échangent poignées de main et bises, est toujours problématique, a rappelé le ministre Barrette. La situation serait d’ailleurs semblable ailleurs au Canada et aux États-Unis.

S’il est souvent possible de mobiliser plus de personnel médical lors d’une montée de l’activité grippale, par exemple, «dans le temps des Fêtes, il y a une limite au genre de choses que l’on peut imposer», a-t-il toutefois précisé.

Utilisation abusive des urgences

De plus, le ministre juge que plusieurs personnes, surtout des jeunes, se rendent à l’urgence alors que leur vie n’est aucunement menacée. Plusieurs d’entre eux veulent voir un médecin dans le but de recevoir un antibiotique pour guérir la grippe, croit-il, alors qu’un tel remède n’existe pas.

«La grippe, c’est viral. Il n’y a pas de médicament contre le virus. Notre corps gagne contre le virus, et cette bataille amène les symptômes ressentis», a expliqué le docteur.

«Il y a un enjeu d’information» sur ce qu’est la grippe, a indiqué le ministre, précisant qu’il «ne voulait lancer la pierre à personne».