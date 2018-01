Des chauves-souris meurent «bouillies» par la chaleur extrême

La vague de chaleur extrême qui perturbe l’Australie a des conséquences désastreuses pour la nature.

Plus de 200 chauves-souris sont mortes en raison de la chaleur excessive des derniers jours.

Les températures ont atteint 44,2 degrés Celsius (11.5 degrés Fahrenheit) à Campbelltown, dans les New South Wales.

Une colonie entière de chauves-souris, des renards volants à tête grise, n’ont pas supporté la chaleur.

Les mammifères volants ont été retrouvés non loin d’une station de train.

Plusieurs bénévoles ont tenté d’en sauver, selon le journal local Campbelltown-Macarthur Advertiser.

Deux-cent-quatre chauves-souris sont mortes, la plupart des bébés, plus vulnérables à ces conditions exceptionnelles.

«Elles ont ni plus ni moins bouillies», a indiqué Kate Ryan, qui s’est occupée des petites bêtes.

«La chaleur affecte leur cerveau. Le cerveau cuit, et les chauves-souris deviennent désorientées», a-t-elle précisé.

Le groupe «Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown» a publié plusieurs photos montrant l’état de la situation.

«Les cadavres ont été récupérés et placés dans une pile pour les compter. Plusieurs centaines de chauves-souris restaient encore dans les arbres et étaient inaccessibles. Ce fut un après-midi, long et déchirant», a fait savoir le groupe sur sa page.

La colonie de renards volants de Campbelltown appartient à l'espèce Pteropus poliocephalus, mieux connue sous le nom de renard volant à tête grise. Leurs ailes peuvent s'étirer sur plus de 3,3 pieds (1 mètre), et ils peuvent peser plus de 2,2 livres. (1 kilogramme).

Pollinisateurs importants, les chauves-souris consomment principalement du nectar, du pollen et des fruits.

La chaleur devrait diminuer dans les prochains jours, même si les météorologues ont déclaré qu'une vague de chaleur de faible intensité persisterait dans une grande partie de l'État du Queensland, du nord de la Nouvelle-Galles-du-Sud et du sud de l'Australie.