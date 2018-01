Des cotes d'écoute record pour TVA

Les parts de marché de Groupe TVA ont franchi un nouveau cap l’automne dernier, à près de 38%, a annoncé la compagnie mardi.

Ainsi, pour la période du 4 septembre au 3 décembre dernier, les chaînes du Groupe TVA ont rejoint 6,4 millions de Québécois chaque semaine, cumulant 37,7% de parts de marché. Il s’agit d’un sommet historique.

«Ce résultat prouve une fois de plus la force de toutes nos chaînes et de notre lien privilégié avec le public», a souligné dans un communiqué Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

«Aussi, notre chaîne généraliste TVA continue d’être un extraordinaire lieu de rassemblement pour les Québécois, puisque 91% de son écoute se fait en direct», a-t-elle précisé.

TVA est d’ailleurs le réseau de télévision le plus regardé par tous les groupes d’âge. «TVA demeure aussi le favori des Québécois puisqu’il est encore au premier rang, sept jours sur sept», indique-t-on dans un communiqué.

Au palmarès du top 20 des émissions les plus écoutées dans la province, 13 d’entre elles sont de TVA soit presque deux fois plus que la SRC.

La chaîne domine également en information avec quelque 4,6 millions de Québécois rejoints chaque semaine les bulletins d’information.

LCN qui a souligné l’automne dernier ses 20 ans n’est pas en reste, puisqu’elle est la chaîne spécialisée la plus regardée au Québec.

«Grâce à la qualité de son information et de sa programmation, LCN a atteint cet automne un sommet depuis sa création en 1997 avec 5% de parts de marché», a précisé Groupe TVA.