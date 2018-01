Des tables à langer dans toutes les toilettes pour hommes

Des tables à langer uniquement dans les toilettes pour femmes? Cette «inégalité» devrait bientôt appartenir au passé à New York, aux termes d'une nouvelle loi municipale.

Le maire démocrate Bill de Blasio a promulgué mardi un texte rendant obligatoire dans les six mois l'installation de tables à langer dans toutes les toilettes des bâtiments publics ou ouverts au public, neufs ou rénovés, de la capitale financière américaine, qu'il s'agisse de toilettes pour femmes ou pour hommes.

«Cette nouvelle loi assurera à tous les parents l'accès à ces équipements dans les bâtiments publics, quel que soit leur genre», a indiqué le maire progressiste récemment réélu, évoquant «un grand pas en avant» pour les parents new-yorkais.

La femme du maire s'occupe des couches

«Trop souvent, les pères comme les parents qui ne se reconnaissent ni homme ni femme sont exclus des ressources destinées aux familles. Il faut que ça change», a ajouté le maire, en reconnaissant avoir dans le passé souvent laissé à sa femme Chirlane le soin de changer les couches de leurs deux enfants.

L'élu municipal Rafael Espinal, à l'origine de la loi, s'est félicité que New York, première métropole américaine à adopter d'un tel texte, «soit maintenant en position de leader sur cette question».

En octobre 2016, l'ex-président américain Barack Obama avait déjà voulu donner l'exemple en promulguant une loi obligeant les bâtiments fédéraux ouverts au public à offrir des tables à langer dans toutes les toilettes.

Les toilettes véritablement publiques à New York sont relativement rares. Beaucoup de New-Yorkais et de touristes sont souvent obligés de recourir, par défaut, aux toilettes disponibles dans les cafés, restaurants, et certains commerces (supermarchés, librairies, etc.).