Distraction au volant: une amende ou... de la rééducation!

Des automobilistes de la région de Victoria, en Colombie-Britannique, qui se sont fait pincer pour distraction au volant ont eu la surprise de pouvoir choisir leur punition.

Afin de lutter contre ce fléau sur les routes, et plus particulièrement contre la tentation de se servir de son cellulaire en conduisant, la police de Victoria a lancé un projet pilote. Les conducteurs arrêtés se sont vus offrir la possibilité de s’acquitter d’une amende de plus de 500 $ ou d’assister à un cours de sensibilisation aux dangers des distractions au volant, d’une durée de trois heures.

Au cours du projet-pilote, qui s’est tenu sur une période de deux jours à la fin de décembre, 74 automobilistes se sont fait prendre par les policiers pour distraction au volant. Du nombre, 42 ont opté pour un ticket, tandis que les 32 autres ont accepté de participer au séminaire.

«La distraction au volant est responsable de plus d’accidents graves et mortels que la conduite en état d’ébriété», a expliqué le chef de la police de Victoria, Del Manak, pour expliquer la mise en place du programme pilote.

«On voit encore plein de conducteurs avec leur téléphone dans leur voiture», a pour sa part déploré la sergente Shannon Perkins.