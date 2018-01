En colère, The Weeknd arrête de travailler avec H&M

The Weeknd est furieux contre H&M après avoir découvert la photo, sur leur site, d’un petit garçon noir portant un chandail à capuche vert sur lequel est écrit «Coolest Monkey in the jungle», soit, en français, «le singe le plus cool de la jungle» ce lundi. Le chanteur a conclu un partenariat l’année dernière avec le géant de la mode suédoise pour sortir sa deuxième collection de vêtements et il a décidé de cesser toute collaboration avec eux.

C’est sur Twitter qu’il a fait part de sa colère. «Je me suis réveillé ce matin choqué et gêné par cette photo. Je suis profondément offensé et je ne travaillerai plus jamais avec @hm (H&M)», a-t-il écrit.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

Depuis, H&M a publié ses excuses. The Weeknd n’a en effet pas été le seul à s’insurger contre le caractère raciste de cette photo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux et dans le monde entier.

«Nous nous excusons sincèrement pour avoir offensé qui que ce soit avec cette photo d’un top à capuche imprimé. La photo a été retirée de tous les sites et le produit ne sera pas en vente aux États-Unis. Nous croyons en la diversité et en l’inclusion dans tout ce que nous faisons et nous allons revoir notre politique interne pour éviter que ce genre de problème arrive dans le futur», peut-on lire dans leur communiqué.

Néanmoins, malgré le tweet de colère de The Weeknd, sa ligne de vêtements est toujours disponible sur le site de H&M au moment où nous écrivons.