Enthousiaste pour le prochain album de Céline

En studio avec Céline Dion à Las Vegas en décembre, Stephan Moccio se montre enthousiaste à l’égard du prochain album en anglais de l’artiste québécoise. «Sa voix n’a jamais été aussi belle», a confié le compositeur et réalisateur canadien au «Journal de Montréal».

Céline Dion a confirmé ses retrouvailles avec Stephan Moccio en publiant deux photos de leurs séances d’enregistrement au Studio At The Palms. Pris par Denise Truscello, les clichés ont rapidement fait le tour du monde.

Pour Moccio, un Canadien de Niagara Falls issu d’une mère québécoise, il s’agissait d’un moment émouvant, puisqu’il n’avait pas travaillé avec Céline Dion depuis «A New Day Has Come», cette ballade à succès qu’il avait coécrite avec Aldo Nova en 2001.

«C’est Céline qui m’a donné mon premier grand succès international», a rappelé le coauteur des tubes «Wrecking Ball» (Miley Cyrus) et «Earned it» (The Weeknd).

Pour ce nouvel album de Céline Dion, son premier en anglais depuis «Loved Me Back To Life» en 2013, Stephan Moccio agit comme compositeur et réalisateur.

«J’ignore combien de chansons elle va finir par prendre, mais je sais qu’elle va en prendre plusieurs. C’est un grand honneur pour moi.»

Moccio dit avoir eu beaucoup de plaisir avec Céline. Selon lui, sa voix s’est bonifiée au fil du temps.

«C’est un instrument de beauté! s’est-il exclamé. J’étais ému d’être à côté d’elle en studio. Elle est dans une forme splendide. Elle ne cesse de m’impressionner. Elle pourrait arrêter maintenant si elle voulait. Mais son désir de créer est trop fort. Je suis très, très fier et excité de tout ce qu’on va produire ensemble. Il y a des maudites bonnes chansons qui vont sortir cette année.»

D’autres collaborateurs

Stephan Moccio n’est pas le seul artiste à avoir visité Céline Dion en studio au cours des derniers mois. Selon les photos qu’elle a publiées sur Instagram, la diva de Charlemagne a également renoué avec l’auteur-compositeur suédois Jorgen Elofson, qui a également écrit pour Kelly Clarkson et Britney Spears.

On sait aussi que Sia a écrit trois nouvelles pièces pour cet opus. Céline Dion avait elle-même confirmé la nouvelle lors d’une entrevue à l’émission matinale «Lorraine» au Royaume-Uni, en avril.

Tournée en Asie?

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour cet album, mais selon la rumeur, Céline Dion profiterait de l’été pour donner des spectacles en Asie.

Rappelons qu’en 2014, la chanteuse de «My Heart Will Go On» devait effectuer une tournée au Japon, mais elle avait suspendu toutes ses activités professionnelles pour prendre soin de René Angélil, qui était gravement malade.

Céline Dion a dû annuler son spectacle mardi au Caesars Palace de Las Vegas. Elle avait fait de même samedi pour des raisons de santé.