«Face au mur» sur les écrans dès le 18 janvier

Les téléspectateurs n’auront pas à patienter jusqu’au 22 janvier pour découvrir l’adaptation québécoise du populaire jeu télévisé américain The Wall, puisque Face au mur déboulera sur les ondes de TVA dès le 18 janvier, à 19 h 30.

Ainsi, Maripier Morin prendra la barre du nouveau rendez-vous télévisuel les jeudis à 19 h 30, plutôt que les mardis à 19 h. De plus, chaque émission dans le colossal décor de 39 pieds de haut sera diffusée dans un format bonifié, passant de 60 à 90 minutes.

Chaque semaine, un tandem reconnu pour ses bonnes actions tentera de remporter une cagnotte pouvant s’élever à plus d’un million de dollars. Non seulement les participants devront-ils user de stratégie et mettre leurs connaissances générales à l’épreuve, mais la chance devra aussi leur sourire pour arriver à leurs fins.

En effet, le duo devra répondre à des questions pour accumuler des balles vertes pour toute bonne réponse et rouge dans le cas de mauvaise réponse. Après avoir dévalé l’immense mur dont la hauteur est équivalente à celle d’un édifice de quatre étages, les balles atterriront sur une case correspondant à un montant. Le cumul déterminera la somme avec laquelle les participants repartiront.