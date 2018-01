Lana Del Rey pourrait retirer un titre de son album

Lana Del Rey serait prête à retirer le morceau Get Free de son dernier album si elle perd la bataille judiciaire qui l'oppose à Radiohead. Le groupe britannique demande en effet à la chanteuse 100% des droits du morceau en question, car ils l'accusent d'avoir plagié leur chanson Creep.

Quelques heures après avoir admis sur les réseaux sociaux qu'elle se préparait à un procès, Lana Del Rey a évoqué l'affaire avec ses admirateurs lors d'un concert à Denver, ce dimanche: elle serait prête à retirer Get Free de l'album Lust for Life, si aucun arrangement n'est trouvé.

«Je veux simplement que vous sachiez que même si le morceau est retiré, que je vais me battre pour faire exister tout ce que j'ai écrit, toutes les émotions que j'ai partagées en l'écrivant... Je voulais juste que vous le sachiez, que vous soyez des jeunes ou des moins jeunes, vous, les vrais admirateurs, je voulais vous le dire. Je n'en parlerai plus, maintenant. Mais merci».

Il y a quelques jours, Lana Del Rey expliquait sur Twitter qu'elle avait proposé 40% des droits à Radiohead, mais le groupe aurait refusé, réclamant la totalité des droits. « Leurs avocats ont été implacables, alors on va régler ça au tribunal », a-t-elle écrit sur Twitter.

Rappelons que Radiohead a été accusé de plagiat (et a perdu au tribunal) par Albert Hammond, qui avait composé The Air That I Breathe, un morceau datant de 1974 du groupe The Hollies. Le morceau en question ressemblait beaucoup - trop - à un tube de Radiohead. Un certain Creep...