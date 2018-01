Le coeur de leur fils fait maintenant vivre un autre enfant

L'histoire du petit Justin avait ému le Québec l'été dernier quand le garçon était mort accidentellement dans une piscine, au cours d'une fête d'enfants, à Sherbrooke. Les médecins ont toutefois pu sauver son coeur, qui fait maintenant vivre un autre enfant.

Les parents de Justin ont reçu un cadeau inestimable, juste avant les Fêtes: une lettre écrite par la famille du receveur. Il ne contient toutefois aucun détail susceptible d'identifier l'enfant à travers qui Justin vit.

«Cela fait maintenant cinq mois que notre fils a subi sa transplantation. Il a énormément grandi depuis ce temps, plus de 4 centimètres. En septembre, il est retourné à l'école, qu'il fréquente maintenant à temps plein», lit Benoît Lefebvre, le papa de Justin.

Le garçon qui a été sauvé par le coeur de Justin habite en Ontario. En raison d'une maladie cardiaque, ses jours étaient comptés.

«Les parents nous confirment que ça n'a pas été facile. Il y a même eu code bleu dans les jours après, aux soins intensifs, mais elle nous confirme que le coeur n'a jamais arrêté de battre», raconte Marie-Pier Savaria, la maman de Justin.

La précieuse lettre est arrivée le 22 décembre, quelques jours avant Noël, et six mois après le tragique accident survenu à Sherbrooke lors d'une fête d'enfants.

Dans la chambre de Justin, presque rien n'a changé; l'empreinte y est toujours, mais seuls les souvenirs meublent l'espace.

«C'est particulier parce qu'on dirait que Justin a transmis à ce petit garçon sa grandeur d'âme, conclut la mère en deuil. Un autre beau baume dans le processus pas toujours facile encore, six mois et demi plus tard. Mais on continue et on s'accroche à ces belles nouvelles-là.»