Le pont enfin assez solide pour le camion de pompier

En déplaçant tout simplement une glissière de sécurité à la fin novembre, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a augmenté suffisamment la capacité d’un pont du chemin Saint-Edmond pour qu’il permette le passage du principal camion d’incendie de Stoneham-et-Tewkesbury.

Le pont de 22 pieds de long, principalement fait de bois, est situé sur le chemin Saint-Edmond et enjambe la rivière de la Loutre. Il constitue le seul accès pour les résidents d’une cinquantaine d’habitations et de quelques chalets dans le secteur Saint-Adolphe.

Depuis août 2013, devant l’état du pont, le MTQ avait réduit sa capacité à 22 tonnes (34 pour un semi-remorque et 46 pour un train routier) alors que le principal camion d’incendie de la municipalité pèse 27 tonnes. Même les camions de déneigement utilisés sur cette route dépassaient cette limite, ayant un poids comparable.

Le 30 novembre, le MTQ a réduit la largeur de la voie carrossable de 20 cm en ajoutant des blocs de bois de cette épaisseur entre les supports et la glissière de sécurité côté est. Ce recentrage du passage des véhicules permet «d’augmenter les limites de charge autorisées», a mentionné le ministère.

Ces limites sont maintenant de 28 tonnes pour un véhicule d’une seule unité (48 et 58 tonnes dans les autres cas), ce qui permet à la gratte et au principal camion de pompiers de passer en toute légalité.

Affirmant que l’ouvrage bâti en 1954 est toujours sécuritaire, le MTQ a confirmé que le pont allait être refait d’ici cinq ans.

«Circulation plus périlleuse»

C’est «Le Journal de Québec» qui a appris à Claude Lebel, élu à la mairie le 5 novembre, l’effet des travaux.

«En le rétrécissant, on rend la circulation plus périlleuse, particulièrement pour les piétons. On le rétrécit pour augmenter la charge, c’est fou !», a-t-il déclaré.

«Le pont ne tombera pas demain matin, mais il peut arriver un accident en raison de sa vétusté», a-t-il ajouté.

M. Lebel se questionne si la situation qui a perduré durant quatre ans, c’est-à-dire de faire avec un pont d’une capacité inférieure aux besoins de la municipalité, n’est pas attribuable à une politique d’austérité du gouvernement. Il ajoute que son directeur des travaux publics devait auparavant demander une dérogation au ministère pour faire passer ses camions de déneigement.

Solutions

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury en appelle au gouvernement provincial pour la construction d’un nouveau pont en 2018.

«J’ai remis toute ma foi en Véronyque Tremblay [députée de la circonscription et ministre déléguée aux Transports]. On a eu une rencontre qui m’a rassuré. Elle a visité le pont avec nous [juste avant les derniers travaux]. Je lui ai fait savoir que ce dossier est prioritaire et elle l’a compris», a-t-il expliqué.

Il a aussi fait remarquer que puisque le MTQ a demandé à la municipalité de refaire le revêtement du pont (voir autre texte), il serait plus logique de construire tout de suite un nouveau pont.

«Il faudrait qu’on refasse le tablier du pont pour 200 000 $ ou 250 000 $. Ça va prendre des ingénieurs pour connaître quelle charge on peut ajouter, et au bout de deux, trois ou cinq ans, on démolit tout ça ? On n’est pas mieux d’accélérer le pas ? C’est un enjeu d’économiser des fonds publics», a-t-il exprimé.

Deux citoyens dénoncent les travaux de «rafistolage» faits l’été dernier

Deux citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury, Rodrigue Légaré et Georges Legendre, dénoncent l’état du pont du chemin Saint-Edmond et de précédents travaux de «rafistolage» réalisés au cours de l’été.

«Un sous-traitant du ministère a déposé des sacs de sable [dans la base en pierres] et mis du béton par-dessus», se plaint M. Legendre. M. Légaré n’en revenait pas pour sa part que les portions pourries des poutres des piliers aient été remplacées par des blocs insérés à coups de masse.

«Mais le pire, c’est l’état de la chaussée, ça fait pitié», précise M. Legendre. Les deux hommes soulignent aussi le danger pour les cyclistes de la chaussée, en bois, inégale, très glissante, de surcroît lorsque mouillée.

«Ça fait longtemps qu’on ’’chiale’’. Quand une partie de la route a été refaite en 2013, on a demandé à la municipalité pourquoi le pont n’avait pas été reconstruit en même temps», ajoute M. Légaré.

Prévenir l’érosion

Les travaux réalisés cet été (mise en place de sacs de sable recouverts d’une chape de béton en avant des caissons de bois) ont pour but de prévenir l’affouillement, soit le lessivage et l’érosion des matériaux par l’eau de la rivière.

Si le MTQ ne recommande pas l’asphaltage du pont, ce qui aurait notamment un effet sur sa capacité de charge, il a toutefois demandé à la municipalité de réaliser des travaux sur le platelage, soit de réparer la chaussée en bois, «afin de préserver l’état fonctionnel du pont».

Bruyant

Le passage des camions sur le pont crée aussi un niveau de bruit qui irrite les voisins. «Ça nous réveille», lance Émile Brind’Amour, qui habite depuis 76 ans à côté du pont. «Ça fait un vacarme à ne plus finir», ajoute son voisin d’en face Benoît Laplante. Son épouse, Adrienne Cloutier, regrette quant à elle de ne pouvoir dormir les fenêtres ouvertes.

Il a demandé à un ingénieur civil, qui a requis l’anonymat, d’inspecter à son tour le pont, avant les travaux de rétrécissements en novembre dernier. Si l’ingénieur convient que l’état visuel donne raison aux citoyens de se poser des questions, il ne tire pas pour autant la sonnette d’alarme.

«Il n’est pas neuf, mais il ne présente pas de danger pour les cinq prochaines années», a-t-il résumé. Cependant, il est aussi d’avis que la surface doit être refaite et tenir compte du passage des cyclistes.